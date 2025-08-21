Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жертвами наводнения в Нигере стали 47 человек, более 56 тыс. пострадали

По данным издания, страна с обычно пустынным и засушливым климатом оказалась охвачена крупной гуманитарной катастрофой вследствие продолжительных ливней, которые не стихают несколько недель.

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 47 человек погибли, более 56,7 тыс. пострадали в результате наводнения в Нигере. Об этом сообщила газета Journal du Niger со ссылкой на данные Главного управления гражданской обороны западноафриканского государства, передает ТАСС.

По данным издания, страна с обычно пустынным и засушливым климатом оказалась охвачена крупной гуманитарной катастрофой вследствие продолжительных ливней, которые не стихают несколько недель.

Резко поднялся уровень воды в реке Нигер, она разлилась во многих регионах. Бедствие затронуло 339 населенных пунктов. По данным синоптиков, улучшения погоды в ближайшее время не ожидается. -0-