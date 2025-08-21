Жертвами наводнения в Нигере стали 47 человек, более 56 тыс. пострадали

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 47 человек погибли, более 56,7 тыс. пострадали в результате наводнения в Нигере. Об этом сообщила газета Journal du Niger со ссылкой на данные Главного управления гражданской обороны западноафриканского государства, передает ТАСС.