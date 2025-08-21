Путин заявил, что у России сформирован надежный ядерный щит

В поздравительной телеграмме, посвященной 80-летию атомной отрасли России, президент Владимир Путин отметил, что страна имеет надежный потенциал ядерного сдерживания. Текст обращения размещен на официальном сайте Кремля.
«Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров, специалистов», — отметил российский президент.
Глава государства также отметил уверенность в том, что специалисты атомной отрасли продолжат работу по развитию международного отраслевого сотрудничества и активизируют деятельность в сфере фундаментальных и прикладных научных изысканий.
Как подчеркнул президент, атомная отрасль является бесспорным символом технологического могущества страны. При этом коллектив Росатома не только сохраняет, но и развивает созидательные принципы, заложенные предыдущими поколениями специалистов.
Накануне российский лидер выступил с поздравлением в адрес работников и ветеранов атомной отрасли в честь ее 80-летия.