Французскому гражданину Лорану Винатье грозит до 20 лет за шпионаж в России

Гражданин Франции Лоран Винатье обвиняется по статье 276 УК РФ «Шпионаж» и может получить наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, сообщает российское законодательство. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал материалы на продление срока содержания Винатье под стражей, следующее заседание назначено на 25 августа. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил Винатье к трём годам колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Защита настаивала на штрафе и не лишении свободы. Обвиняемый полностью признал вину, дело рассматривалось в особом порядке без изучения доказательств.
По версии следствия, Винатье в течение нескольких лет умышленно собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России, не предоставляя необходимые документы для включения в реестр иностранных агентов. Центр общественных связей ФСБ отметил, что полученная им информация могла быть использована иностранными спецслужбами во вред безопасности страны.
Министерство иностранных дел Франции назвало приговор Винатье чрезмерно суровым.
Ранее военнослужащий был признан в Новой Зеландии виновным в попытке шпионажа — это первое подобное дело в стране.