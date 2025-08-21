The Times: Европа просит у США разместить F-35 в Румынии как гарантию Украине

Как говорится в статье, помимо этого, европейцы хотят от администрации Соединенных Штатов гарантий поставок Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, зенитно-ракетных систем NASAMS и разрешения использования в будущем самолетов-разведчиков над Черным морем. Как замечает The Times, с самого начала конфликта на Украине ВВС Великобритании активно осуществляли разведывательные полеты в этом районе, задействуя самолеты RC-135 Rivet Joint производства американской компании Boeing. Однако их использование возможно лишь с разрешения со стороны США.