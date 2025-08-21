Впервые с момента пятидневной войны 2008 года Соединённые Штаты отказались присоединиться к совместному заявлению ряда членов Совета Безопасности ООН, посвящённому поддержке территориальной целостности Грузии. В Тбилиси этот шаг Вашингтона расценивают как вознаграждение России за готовность к сотрудничеству и наказание грузинских властей за их «антиамериканскую риторику», пишет «Коммерсантъ».
Заседание Совбеза ООН, приуроченное к годовщине конфликта, прошло 19 августа и завершилось без принятия официальных документов. Однако после него несколько государств, включая Великобританию, Францию, Словению, Данию и Грецию, выступили с совместным заявлением, в котором осудили присутствие российских войск в Абхазии и Южной Осетии как «незаконную оккупацию» и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.
Впервые за 17 лет США не присоединились к этому заявлению. В свою очередь Москва положительно оценила внешнеполитический курс нынешнего грузинского руководства. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил стремление Тбилиси к нормализации отношений с Москвой.
