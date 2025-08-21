США впервые с 2008 года не поддержали заявление Совбеза ООН по Грузии

Заседание Совбеза ООН, приуроченное к годовщине конфликта, прошло 19 августа и завершилось без принятия официальных документов. Однако после него несколько государств, включая Великобританию, Францию, Словению, Данию и Грецию, выступили с совместным заявлением, в котором осудили присутствие российских войск в Абхазии и Южной Осетии как «незаконную оккупацию» и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.