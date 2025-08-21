Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США впервые с 2008 года не поддержали заявление Совбеза ООН по Грузии

Впервые с момента пятидневной войны 2008 года Соединённые Штаты отказались присоединиться к совместному заявлению ряда членов Совета Безопасности ООН, посвящённому поддержке территориальной целостности Грузии.

Впервые с момента пятидневной войны 2008 года Соединённые Штаты отказались присоединиться к совместному заявлению ряда членов Совета Безопасности ООН, посвящённому поддержке территориальной целостности Грузии. В Тбилиси этот шаг Вашингтона расценивают как вознаграждение России за готовность к сотрудничеству и наказание грузинских властей за их «антиамериканскую риторику», пишет «Коммерсантъ».

Заседание Совбеза ООН, приуроченное к годовщине конфликта, прошло 19 августа и завершилось без принятия официальных документов. Однако после него несколько государств, включая Великобританию, Францию, Словению, Данию и Грецию, выступили с совместным заявлением, в котором осудили присутствие российских войск в Абхазии и Южной Осетии как «незаконную оккупацию» и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.

Впервые за 17 лет США не присоединились к этому заявлению. В свою очередь Москва положительно оценила внешнеполитический курс нынешнего грузинского руководства. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил стремление Тбилиси к нормализации отношений с Москвой.

Ранее Россия потребовала в ООН расследовать поддержку боевиков в Африке Украиной.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше