Вице-канцлер Германии призвал всех министров к экономии для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов признает, что дефицит очень велик. Основная задача — как можно быстрее сократить дыру в бюджете. Только в 2027 году правительство должно сэкономить 34 млрд евро, в 2028 — уже 63 млрд, а в 2029 — 74 млрд. -0-