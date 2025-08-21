Вице-канцлер Германии призвал всех министров к экономии для покрытия дефицита бюджета

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-канцлер, глава Минфина Германии Ларс Клингбайль заявил, что министры должны найти возможности для экономии в целях покрытия дефицита федерального бюджета. Об этом передает ТАСС.
Опрос: более 60% немцев считают правительство Мерца разобщенным после 100 дней пребывания у власти.
«Теперь я ожидаю, что каждый министр определит, где можно сэкономить», — сказал Клингбайль в эфире телеканала Sat.1. «Граждане должны чувствовать, что каждый вносит свой вклад в сокращение дефицита», — резюмировал глава Минфина ФРГ.
17 августа Клингбайль не исключил повышения налогов для богатых граждан ФРГ в целях покрытия существующего дефицита бюджета, несмотря на то, что партнер социал-демократов по коалиции — Христианско-социальный союз — решительно выступает против этого.
30 июля правительство Германии одобрило проект федерального бюджета на 2026 год, в соответствии с которым расходы составят 520,5 млрд евро. При этом затраты на оборону увеличатся примерно до 82,7 млрд евро, а помощь Украине достигнет порядка 9 млрд евро.
Дефицит бюджета Германии до 2029 года может достичь 171 млрд евро, это на 27 млрд больше, чем предполагалось немного более месяца назад. Такие данные приводит Bild.
Ранее министр финансов Германии Ларс Клингбайль озвучивал цифру в 144 млрд евро.
Министерство финансов признает, что дефицит очень велик. Основная задача — как можно быстрее сократить дыру в бюджете. Только в 2027 году правительство должно сэкономить 34 млрд евро, в 2028 — уже 63 млрд, а в 2029 — 74 млрд. -0-