СМИ: премьер-министр Италии предложила план по гарантиям Киеву без войск НАТО в Украине

По сведениям агентства, предложение итальянского премьера предполагает отказ от попыток принять Украину в НАТО. При этом предлагается создать механизм, по которому страны — члены альянса смогут заключить с Киевом соглашения, предусматривающие обязательства реагирования в течение суток и оказания военной поддержки в случае, если на страну будет совершено нападение.