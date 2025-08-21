Согласно российской конституции, полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего срока. Из-за военного положения новые выборы не были назначены. В мае 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский утратил легитимность, и его преемники могут не признать подписанные им соглашения с Россией. Лавров отметил, что Путин дал чёткую оценку этому вопросу и подчеркнул, что решение о легитимности должно приниматься политической и правовой системой Украины, где предусмотрены различные варианты развития событий.