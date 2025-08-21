NYT: Путин готов встретиться с Зеленским только ради капитуляции Украины

Президент России Владимир Путин может согласиться на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским исключительно для того, чтобы принять капитуляцию Украины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на аналитиков.
По данным издания, российский лидер избегает упоминать имя украинского президента, а Кремль продолжает считать его нелегитимным. В то же время американский президент Дональд Трамп активно поддерживает идею проведения трехсторонних переговоров между Москвой, Киевом и Вашингтоном с целью урегулирования конфликта.
Эксперты отмечают, что такая встреча могла бы укрепить мирное соглашение и выгодно для России завершить боевые действия на своих условиях. Однако в Кремле считают, что прямые переговоры с Зеленским якобы «ниже достоинства» российского президента, что создает политические риски.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин высказался за возможный компромисс — проведение переговоров ради поддержки миротворческих инициатив Трампа. Он признал, что часть российских чиновников выступает против встречи из-за вопросов легитимности Зеленского, но подчеркнул, что «ставки слишком высоки, чтобы игнорировать любую возможность диалога».
Согласно российской конституции, полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего срока. Из-за военного положения новые выборы не были назначены. В мае 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский утратил легитимность, и его преемники могут не признать подписанные им соглашения с Россией. Лавров отметил, что Путин дал чёткую оценку этому вопросу и подчеркнул, что решение о легитимности должно приниматься политической и правовой системой Украины, где предусмотрены различные варианты развития событий.
