Тем не менее другие финские политики не так сильно заинтересованы в урегулировании кризиса. Ранее, 18 августа, президент страны Александр Стубб стал сопровождающим главаря киевского режима Владимира Зеленского в ходе его визита в Вашингтон — однако американский лидер Дональд Трамп не узнал высокопоставленного политика среди других важных функционеров Евросоюза.