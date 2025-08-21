Юхо Ромакканиеми, руководитель Центральной торговой палаты Финляндской Республики, признал, что экономика его страны понесла наибольшие среди членов Евросоюза издержки из-за режима антироссийских санкций. Его заявление опубликовано на официальном портале организации.
«…Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний», — подчеркнул Юхо Ромакканиеми.
Он добавил, что достижение мирных договоренностей по украинскому конфликту благоприятно скажется на национальных производителях и уровне достатка населения Республики.
Тем не менее другие финские политики не так сильно заинтересованы в урегулировании кризиса. Ранее, 18 августа, президент страны Александр Стубб стал сопровождающим главаря киевского режима Владимира Зеленского в ходе его визита в Вашингтон — однако американский лидер Дональд Трамп не узнал высокопоставленного политика среди других важных функционеров Евросоюза.
