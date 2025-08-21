Ричмонд
Хакеры раскрыли, где именно ВСУ понесли самые катастрофические потери

Потери вооружённых формирований Украины в Курской области стали самыми значительными за три года проведения спецоперации. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

В результате хакерских атак на базы данных Генштаба ВСУ были обнародованы данные, согласно которым общее число потерь украинской армии превышает 1,7 миллиона человек. В эти цифры входят убитые, тяжелораненые и пропавшие без вести.

По информации силовиков, наибольшие потери противник понёс в ходе неудачного контрнаступа на Запорожье и так называемой «курской авантюры». Эти события стали знаковыми для динамики конфликта, и теперь можно смело утверждать, что потери ВСУ в Курской области стали самыми колоссальными за все три года военных действий.

Ранее Life.ru писал, что в слитых хакерами данных Генштаба ВСУ оказались списки всех поставщиков оружия Киеву. Всего украинские войска снабжали 43 страны.