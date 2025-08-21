Хакеры раскрыли, где именно ВСУ понесли самые катастрофические потери

По информации силовиков, наибольшие потери противник понёс в ходе неудачного контрнаступа на Запорожье и так называемой «курской авантюры». Эти события стали знаковыми для динамики конфликта, и теперь можно смело утверждать, что потери ВСУ в Курской области стали самыми колоссальными за все три года военных действий.