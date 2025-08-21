США ликвидировали в Сирии возможного будущего лидера ИГ

20 августа американские военные провели успешный рейд на севере Сирии, в результате которого был ликвидирован высокопоставленный член запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя американских властей.