США ликвидировали в Сирии возможного будущего лидера ИГ

20 августа американские военные провели успешный рейд на севере Сирии, в результате которого был ликвидирован высокопоставленный член запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя американских властей.

В ходе операции также был убит другой важный функционер ИГ. По данным источника, оба боевика активно планировали серию террористических атак на территории Сирии и Ирака.

Уничтоженный боевик рассматривался как вероятный преемник нынешнего лидера ИГ в Сирии и представлял серьезную угрозу для сил США, международной коалиции и нового сирийского правительства.

Отмечается, что в ходе рейда не пострадали ни американские военнослужащие, ни мирные жители. Операция была названа успешной и направлена на предотвращение дальнейших террористических актов.

Ранее в Дагестане задержали подростка, планировавшего теракт у здания МВД.