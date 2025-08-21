Расстрелявший сослуживцев за «дедовщину» Шамсутдинов не может попасть на СВО

Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в 2019 году сослуживцев в своей воинской части, не может принять участие в спецоперации на Украине, несмотря на постоянные обращения. Подробностями с телеканалом RT поделился официальный представитель осужденного Руслан Нагиев.
«У него отец — бывший следователь, брат служит, и сам парень собирался делать карьеру военного. Но судьба распорядилась иначе», — отметил Руслан Нагиев в ходе беседы с корреспондентом RT.
Юрист добавил, что осужденному не приходит никогда официальных отказов от Министерства обороны, однако также до сих пор не предлагают подписать контракт о прохождении военной службы.
Рамиль Шамсутдинов отбывает наказание уже 4 года за совершенный расстрел 10 сослуживцев, которых он обвинил в «дедовщине». В январе 2025-го стало известно, что его брат принял решение об участии в специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине.
