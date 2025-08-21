Расстрелявший сослуживцев за «дедовщину» Шамсутдинов не может попасть на СВО

Рамиль Шамсутдинов отбывает наказание уже 4 года за совершенный расстрел 10 сослуживцев, которых он обвинил в «дедовщине». В январе 2025-го стало известно, что его брат принял решение об участии в специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине.