Психиатр Шуров назвал «заячьим» поведение Зеленского во время встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом 18 августа вел себя скромно и очень нервно. Психиатр Василий Шуров назвал поведение украинского лидера в США «заячьим».

— Сейчас он — «зайка» — вовремя подлечился после употребления стимуляторов. На встрече с Трампом сидел, залипал и лишь кивал. Возможно, о чем-то своем думал. По сравнению с прошлым разом сейчас Зеленский еще нормальный. А в феврале пришел в абстиненции, злобно разговаривал и не понимал, где находится. В этот раз ему объяснили, как себя необходимо вести, поэтому он и благодарил главу Белого дома постоянно, — рассказал он в беседе с Aif.ru.

Последние дни выдались насыщенными на важные переговоры мировых лидеров. «Вечерняя Москва» вместе с физиогномистом, основателем проекта по нейротипологии Иваном Лимаревым изучала мимику и жесты политиков.

Переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа прошли довольно благоприятно. Но в начале встречи лидеров все равно чувствовалось напряжение.

В какой-то момент глава РФ складывает ладони рупором и обращается к залу. По мнению специалиста, это жест не просто для усиления звука, это включение толпы в диалог.

