Психиатр Шуров назвал «заячьим» поведение Зеленского во время встречи с Трампом

— Сейчас он — «зайка» — вовремя подлечился после употребления стимуляторов. На встрече с Трампом сидел, залипал и лишь кивал. Возможно, о чем-то своем думал. По сравнению с прошлым разом сейчас Зеленский еще нормальный. А в феврале пришел в абстиненции, злобно разговаривал и не понимал, где находится. В этот раз ему объяснили, как себя необходимо вести, поэтому он и благодарил главу Белого дома постоянно, — рассказал он в беседе с Aif.ru.