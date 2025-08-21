Ричмонд
США впервые за 17 лет отказались осудить Россию за конфликт в Грузии 2008 года

США впервые не присоединились к совместному заявлению членов Совета Безопасности ООН с осуждением России за конфликт в Грузии в 2008 году. Об этом пишет «Коммерсант».

Источник: Life.ru

По итогам традиционного заседания несколько государств — Великобритания, Франция, Словения, Дания и Греция, а также Латвия — выступили с заявлением, в котором поддержали «территориальную целостность Грузии». Однако Соединённые Штаты впервые за 17 лет не поддержали его.

Как сообщал Life.ru, ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Евросоюзу необходимо прекратить требовать от Тбилиси эскалации напряжённости в отношениях с Россией. Спикер отметил, что страны ЕС не должны спонсировать экстремизм.

