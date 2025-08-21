Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США не возьмут на себя обязательств по гарантиям Киеву, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. США не будут брать на себя никаких обязательств по гарантиями безопасности Украины, пока не поймут, что требуется, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Источник: Reuters

«Соединенные Штаты открыты для диалога, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для прекращения войны в первую очередь», — сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя гарантии безопасности Украины.

Вэнс подчеркнул, что именно европейцам предстоит «взять на себя львиную долю» в будущих гарантиях. «Это их континент. Это их безопасность», — добавил политик.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше