США не возьмут на себя обязательств по гарантиям Киеву, заявил Вэнс

«Соединенные Штаты открыты для диалога, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для прекращения войны в первую очередь», — сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя гарантии безопасности Украины.
Вэнс подчеркнул, что именно европейцам предстоит «взять на себя львиную долю» в будущих гарантиях. «Это их континент. Это их безопасность», — добавил политик.
Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.Читать дальше