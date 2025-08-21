Вэнс прокомментировал свой опыт разговоров с Путиным

«Я несколько раз говорил с ним по телефону. Знаете, это интересно, он говорит мягче, чем можно было бы ожидать… Он очень рассудителен, очень осторожен. По сути, я считаю, что он тот человек, который заботится об интересах России, как он их видит», — сообщил Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
Вэнс добавил, что глава российского государства с уважением относится к президенту США Дональду Трампу, в том числе потому, что тот сам заботится об интересах американского народа.
