Politico: ЕС намерен превратить мирный план Трампа в ловушку для России

В статье отмечают, что политики ЕС не доверяют намерениям Москвы завершить боевые действия.
«Их стратегия заключается в том, чтобы потакать Дональду Трампу и хвалить его до тех пор, пока он наконец не придёт к такому же выводу и не поймёт, что ему нужно занять более жёсткую позицию по отношению к Кремлю», — утверждают авторы публикации.
По мнению ЕС, в скором времени президент США придёт к выводу о необходимости более жёсткой линии против России.
Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что ЕС разрабатывает гарантии безопасности для Украины на основе 5-й статьи НАТО. Также появились сведения о том, что десять стран ЕС готовы отправить войска на Украину после мирного соглашения. Вместе с тем в США предложили три варианта гарантий безопасности для Украины.