Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: США не возьмут на себя обязательства по Украине, не понимая требования

Вашингтон не собирается брать на себя обязательства по Украине, не понимая, что конкретно нужно для прекращения конфликта. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Life.ru

Он отметил, что позиция Соединённых Штатов остается гибкой. Она будет зависеть от дальнейших переговоров.

«Штаты открыты для разговора, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для того, чтобы в первую очередь остановить войну», — сказал Вэнс.

Он также упомянул, что президент США Дональд Трамп ожидает от Европы активных действий в урегулировании конфликта. Он подчеркнул, что Европа должна взять на себя «львиную долю» ответственности.

«Что бы ни случилось, какую бы форму это ни приняло, европейцам придётся взять на себя львиную долю бремени. Это их континент. Это их безопасность», — добавил Вэнс.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что поддерживает создание надёжных гарантий безопасности для Украины на основе разработок 2022 года. По словам Лаврова, Москва согласна на участие Китая, США, Британии и Франции в роли гарантов безопасности Украины на равной основе.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше