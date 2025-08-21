Белый дом: Трамп продолжает работу с РФ и Украиной над организацией встречи

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает вести переговоры с представителями России и Украины о возможности организации двусторонней встречи, целью которой является прекращение конфликта на Украине. Об этом сообщили в Белом доме.
В заявлении отмечается, что Трамп и его команда по национальной безопасности поддерживают контакт с обеими сторонами, стремясь добиться прекращения боевых действий и найти пути к завершению конфликта.
При этом дополнительные детали, такие как возможная дата и место проведения встречи, пока не разглашаются.
Ранее Трамп заявил, что имеет хорошие отношения с президентом России. Он пояснил, что отсутствие взаимопонимания с Владимиром Путиным стало бы угрозой для США.