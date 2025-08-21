Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главком ВС Швеции заявил, что РФ может начать небольшую войну для «проверки» НАТО

Микаэль Клаэссон, главнокомандующий Армии Королевства Швеция, заявил, что руководство России может совершить провокацию в отношении одного из государств-членов Североатлантического альянса.

Микаэль Клаэссон, главнокомандующий Армии Королевства Швеция, заявил, что руководство России может совершить провокацию в отношении одного из государств-членов Североатлантического альянса. Свое мнение он озвучил в рамках интервью Sveriges Television.

«…Нельзя забывать, что в НАТО все основано на консенсусных решениях. Если нарушить эту логику, появятся слабые места, которыми можно будет воспользоваться», — отметил Микаэль Клаэссон в ходе беседы с корреспондентом SVT.

Поясняя свою мысль, генерал указал на то, что Российская Армия может якобы занять какой-либо регион одной из стран-членов военного блока, чтобы «проверить реакцию» остальных.

Микаэль Клаэссон также обвинил руководство РФ в попытках подорвать «единство» Североатлантического альянса и Евросоюза.

Однако, пока генералитет НАТО продолжает заявлять о «российской угрозе», некоторые эксперты говорят об агрессивности самого военного блока. Ранее германский политик Ральф Нимайер предупредил о риске провокаций со стороны Североатлантического альянса в Калининградской области.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше