Главком ВС Швеции заявил, что РФ может начать небольшую войну для «проверки» НАТО

Микаэль Клаэссон, главнокомандующий Армии Королевства Швеция, заявил, что руководство России может совершить провокацию в отношении одного из государств-членов Североатлантического альянса. Свое мнение он озвучил в рамках интервью Sveriges Television.
«…Нельзя забывать, что в НАТО все основано на консенсусных решениях. Если нарушить эту логику, появятся слабые места, которыми можно будет воспользоваться», — отметил Микаэль Клаэссон в ходе беседы с корреспондентом SVT.
Поясняя свою мысль, генерал указал на то, что Российская Армия может якобы занять какой-либо регион одной из стран-членов военного блока, чтобы «проверить реакцию» остальных.
Микаэль Клаэссон также обвинил руководство РФ в попытках подорвать «единство» Североатлантического альянса и Евросоюза.
Однако, пока генералитет НАТО продолжает заявлять о «российской угрозе», некоторые эксперты говорят об агрессивности самого военного блока. Ранее германский политик Ральф Нимайер предупредил о риске провокаций со стороны Североатлантического альянса в Калининградской области.
