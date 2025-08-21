Вэнс заявил, что США получили ключевые детали позиций РФ и Украины в переговорах

«Мы наконец-то получили детали. Мы работаем над ними, но ещё не всё продумали до конца», — сказал Вэнс.
По его словам, украинская сторона на первое место ставит вопрос гарантий безопасности, а также нацеленность на недопущение новых вторжений на свою территорию. В то же время Россия продолжает настаивать на признании определённых территорий, значительная часть которых уже находится под её контролем.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп отказался от отпуска из-за переговоров по Украине. В России считают, что встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским может пройти в Китае.