Вэнс заявил, что США получили ключевые детали позиций РФ и Украины в переговорах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон получил информацию о позициях России и Украины в текущих переговорах. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что работа над этими данными уже ведётся, однако процесс ещё не завершён.

Источник: Life.ru

«Мы наконец-то получили детали. Мы работаем над ними, но ещё не всё продумали до конца», — сказал Вэнс.

По его словам, украинская сторона на первое место ставит вопрос гарантий безопасности, а также нацеленность на недопущение новых вторжений на свою территорию. В то же время Россия продолжает настаивать на признании определённых территорий, значительная часть которых уже находится под её контролем.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп отказался от отпуска из-за переговоров по Украине. В России считают, что встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским может пройти в Китае.

Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
