Президент РФ Владимир Путин в разговорах очень рассудителен, заботится об интересах своей страны и говорит мягче, чем можно было бы ожидать. Об этом рассказал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
— Я несколько раз разговаривал с Путиным по телефону. Он говорит мягче, чем можно было бы ожидать. Глава России очень рассудителен и осторожен. Я считаю, что он тот человек, который заботится об интересах РФ, как он их видит, — заявил он в интервью каналу Fox News.
По его словам, российский лидер с уважением относится к американскому президенту Дональду Трампу, в том числе потому, что тот сам заботится об интересах народа США, передает РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом 18 августа вел себя скромно и очень нервно. Психиатр Василий Шуров назвал его поведение в Вашингтоне «заячьим».
Последние дни выдались насыщенными на важные переговоры мировых лидеров. «Вечерняя Москва» вместе с физиогномистом, основателем проекта по нейротипологии Иваном Лимаревым изучала мимику и жесты политиков.