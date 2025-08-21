Ричмонд
Вэнс заявил, что Путин очень рассудителен и заботится об интересах РФ

Президент РФ Владимир Путин в разговорах очень рассудителен, заботится об интересах своей страны и говорит мягче, чем можно было бы ожидать. Об этом рассказал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

— Я несколько раз разговаривал с Путиным по телефону. Он говорит мягче, чем можно было бы ожидать. Глава России очень рассудителен и осторожен. Я считаю, что он тот человек, который заботится об интересах РФ, как он их видит, — заявил он в интервью каналу Fox News.

По его словам, российский лидер с уважением относится к американскому президенту Дональду Трампу, в том числе потому, что тот сам заботится об интересах народа США, передает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом 18 августа вел себя скромно и очень нервно. Психиатр Василий Шуров назвал его поведение в Вашингтоне «заячьим».

Последние дни выдались насыщенными на важные переговоры мировых лидеров. «Вечерняя Москва» вместе с физиогномистом, основателем проекта по нейротипологии Иваном Лимаревым изучала мимику и жесты политиков.

