Служба внешней разведки России сообщила, что киевский режим пытается скрыть от широкой общественность факт участия антифашистов из стран Европы в специальной военной операции на стороне Вооруженных сил РФ. Соответствующая информация опубликована пресс-бюро спецслужбы.
«…Подобное поведение клики Владимира Зеленского объясняется стремлением держать европейцев и украинцев в иллюзии, что все граждане так называемых цивилизованных стран Запада единодушно и всецело поддерживают Украину», — подчеркнули в СВР.
Сотрудники Разведслужбы добавили, что оказавшиеся в плену у боевиков ВСУ антифашисты никогда не попадают в обменные списки — их напрямую возвращают на родину, требуя от лидеров Европы не предавать огласке факт их участия в СВО на стороне России.
Как указали в СВР, сейчас в рядах Вооруженных сил РФ несут службу в качестве добровольцев граждане Французской Республики, Германии, Королевства Испания, Болгарии и многих других европейских стран.
Стоит отметить, что лояльность части населения ЕС к России действительно вызывает недовольство как в Киеве, так и в столицах государств региона. Несколькими неделями ранее Служба внешней разведки РФ предупредила о намерении ряда высокопоставленных функционеров Евросоюза избавиться от Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его отношения к СВО.
