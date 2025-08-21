Сотрудники Разведслужбы добавили, что оказавшиеся в плену у боевиков ВСУ антифашисты никогда не попадают в обменные списки — их напрямую возвращают на родину, требуя от лидеров Европы не предавать огласке факт их участия в СВО на стороне России.