Шутки над Зеленским и похвала Путину: о чем заявил Вэнс в интервью

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о Путине, Зеленском и лидерах ЕС.
Шутки над украинским лидером Владимиром Зеленским и похвала президенту России Владимиру Путину — помощник президента США Джей Ди Вэнс сделал ряд ярких высказываний в адрес политиков других государств. О чем заявил американский вице-президент — в материале URA.RU.
Шутки в адрес Зеленского.
Во время последнего визита Зеленского в Белый дом Вэнс пошутил над украинским лидером. Об этом рассказал сам Вэнс. «Господин президент, пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу». А он просто усмехнулся", — приводит слова Вэнса Fox News.
Рассудительный Путин.
Расчетливым и рассудительным политиком, действующим в интересах страны, считает президента России Владимира Путина вице-президент США. Он также назвал российского лидера в некотором роде мягкосердечным и очень осторожным. Вэнс отметил, что, по его мнению, Путин проявляет руководствуется прагматичными соображениями при ведении внешней политики.
Неожиданность для лидеров ЕС.
Сразу после переговоров с европейскими лидерами в Белом доме президент США Дональд Трамп неожиданно позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом Джей Ди Вэнс рассказал в интервью телеканалу Fox News, преподнеся этот разговор с долей юмора.
«Президент говорит: “Знаете, у нас была довольно хорошая встреча [с европейскими политиками]. Я позвоню Владимиру Путину, посмотрим, что он скажет”. И все говорят: “О, вы позвоните ему на следующей неделе?” А он отвечает: “Нет, который час в Москве? Давайте позвоним ему прямо сейчас”», — рассказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
Шутка от священника о рае для Трампа.
Если Дональд Трамп добьется мира между Россией и Украиной, священник «замолвит за него словечко перед Всевышним». Об этом Вэнс рассказал Fox News, упомянув священнослужителя, которого восхитили слова американского лидера.