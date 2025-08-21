Tabula: США в СБ ООН впервые отказались осудить РФ за конфликт 2008 года

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные напали на Южную Осетию. В ответ на атаку и вследствие угрозы для жизни российских граждан России пришлось начать в регионе миротворческую миссию. ВС РФ вытеснили грузинские силы из республики. Россия также признала независимость Южной Осетии и Абхазии.