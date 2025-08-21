Ричмонд
Tabula: США в СБ ООН впервые отказались осудить РФ за конфликт 2008 года

Заявление по случаю годовщины событий 2008 года в Южной Осетии подписали ряд стран, включая Францию и Британию.

Источник: Аргументы и факты

Американские власти впервые отказались осудить Россию за конфликт 2008 года, начавшийся из-за нападения Грузии на Южную Осетию, написал грузинский журнал Tabula.

Журналисты отметили, что в 17-ю годовщину этих событий несколько членов Совета безопасности (СБ) ООН осудили действия РФ. В их числе были Франция, Британия, Дания, Греция и Словения. Вашингтон указанное решение не поддержал.

«Примечательно, что это первый случай, когда США не вошли в число подписавших подобное заявление», — отмечается в статье.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные напали на Южную Осетию. В ответ на атаку и вследствие угрозы для жизни российских граждан России пришлось начать в регионе миротворческую миссию. ВС РФ вытеснили грузинские силы из республики. Россия также признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

