Tabula: США в СБ ООН впервые отказались осудить РФ за конфликт 2008 года

Американские власти впервые отказались осудить Россию за конфликт 2008 года, начавшийся из-за нападения Грузии на Южную Осетию, написал грузинский журнал Tabula.
Журналисты отметили, что в 17-ю годовщину этих событий несколько членов Совета безопасности (СБ) ООН осудили действия РФ. В их числе были Франция, Британия, Дания, Греция и Словения. Вашингтон указанное решение не поддержал.
«Примечательно, что это первый случай, когда США не вошли в число подписавших подобное заявление», — отмечается в статье.
Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные напали на Южную Осетию. В ответ на атаку и вследствие угрозы для жизни российских граждан России пришлось начать в регионе миротворческую миссию. ВС РФ вытеснили грузинские силы из республики. Россия также признала независимость Южной Осетии и Абхазии.