Вэнс назвал Путина очень рассудительным и заботящемся об интересах России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в интервью телеканалу Fox News о своих телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что лично с Путиным не встречался, однако имел несколько телефонных бесед. По словам Вэнса, российский лидер оказался более сдержанным и мягким в общении, чем многие ожидали, а также проявляет осторожность.
Американский вице-президент охарактеризовал Путина как рассудительного человека, который заботится о национальных интересах России. Вэнс также подчеркнул, что уважение Путина к президенту США Дональду Трампу связано с тем, что последний искренне стремится защищать интересы американского народа.
Напомним, 15 августа на Аляске состоялась первая за шесть лет личная встреча Трампа и Путина. Российский лидер охарактеризовал диалог как очень хороший, а Трамп оценил встречу на 10 из 10 баллов.