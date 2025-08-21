Вэнс назвал Путина очень рассудительным и заботящемся об интересах России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в интервью телеканалу Fox News о своих телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что лично с Путиным не встречался, однако имел несколько телефонных бесед. По словам Вэнса, российский лидер оказался более сдержанным и мягким в общении, чем многие ожидали, а также проявляет осторожность.