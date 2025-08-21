Из-за падения беспилотника в Воронежской области поврежден объект энергетики

Воронежской области из-за падения беспилотного летательного аппарата повреждён энергетический объект, в результате чего несколько населённых пунктов остались без электроснабжения. Также наблюдаются задержки в движении ряда пассажирских поездов, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Вследствие инцидента с БПЛА пострадал объект энергетики. Несколько сел остаются без света, а движение пассажирских поездов нарушено. Оперативные службы готовятся к ликвидации последствий», — написал он в своём Telegram-канале.
Гусев добавил, что на всей территории региона введён режим повышенной опасности из-за угрозы атак беспилотников. Кроме того, сохраняется угроза возможных ударов БПЛА в Кантемировском и Россошанском районах области.