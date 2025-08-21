Ричмонд
Politico: США заявили о своей минимальной роли в гарантиях безопасности для Украины

Вашингтон будет минимально участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины. Об этом заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби уведомил союзников по НАТО, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По словам собеседников издания, господин Колби сообщил об этом на консультациях с военнослужащими из других стран НАТО. По его словам, это станет «одним из самых четких сигналов того, что Европа должна будет взять на себя бремя поддержания прочного мира в Киеве».

Как заявил один из дипломатов НАТО, «США не берут на себя в полной мере никаких обязательств». По итогам встречи союзники обеспокоены, что президент США Дональд Трамп будет полагаться на Европу в вопросе обеспечения долгосрочного мира, добавили в Politico.

