Politico: США заявили о своей минимальной роли в гарантиях безопасности для Украины

По словам собеседников издания, господин Колби сообщил об этом на консультациях с военнослужащими из других стран НАТО. По его словам, это станет «одним из самых четких сигналов того, что Европа должна будет взять на себя бремя поддержания прочного мира в Киеве».
Как заявил один из дипломатов НАТО, «США не берут на себя в полной мере никаких обязательств». По итогам встречи союзники обеспокоены, что президент США Дональд Трамп будет полагаться на Европу в вопросе обеспечения долгосрочного мира, добавили в Politico.