Politico: Евросоюз хочет превратить переговорный процесс в ловушку для России

По данным источников издания, администрация Трампа настаивает на том, чтобы встреча Путина и Зеленского состоялась в ближайшие недели. Сам американский президент ранее говорил, что не намерен ждать долго и рассчитывает на «реальные шаги» в течение считаных дней. В июле он уже заявлял, что готов ввести вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если прогресса не будет.