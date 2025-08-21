Вице-президент США Вэнс рассказал, как подколол Зеленского в Белом доме

Во время их беседы Вэнс подколол Зеленского, сказав: «Пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу». На эту шутку Зеленский отреагировал улыбкой.
Ранее Джей Ди Вэнс рассказал о своих разговорах с президентом России Владимиром Путиным. Вице-президент США охарактеризовал российского лидера как расчётливого политика, который прежде всего заботится об интересах своей страны.
Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.Читать дальше