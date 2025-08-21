В США признали, что новый фрегат ВМФ РФ «лишил снах» их военных стратегов

Как отметил автор статьи, среди арсенала «Адмирала Амелько» имеются гиперзвуковые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также корабельная артиллерия. Дополнительно на фрегате предусмотрена посадочная площадка для боевых вертолетов Ка-27.