В США признали, что новый фрегат ВМФ РФ «лишил снах» их военных стратегов

Многоцелевой фрегат «Адмирал Амелько» поможет укрепить позиции Военно-морского флота России Индо-Тихоокеанском регионе. С таким заявлением выступило издание The National Interest.

«Фрегаты проекта 22350, такие как “Адмирал Амелько”, жизненно важны для защиты кораблей, поддержки десантных операций и нанесения ударов… Новый фрегат Российского Флота лишил американских стратегов сна», — подчеркивается в материале NI.

Как отметил автор статьи, среди арсенала «Адмирала Амелько» имеются гиперзвуковые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также корабельная артиллерия. Дополнительно на фрегате предусмотрена посадочная площадка для боевых вертолетов Ка-27.

Корабль «Адмирал Амелько» присоединился к ВМФ России 14 августа текущего года. Стоит отметить, что в скором времени должны начаться и испытания модернизированного тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».

