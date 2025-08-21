Американский лидер Дональд Трамп демонстрирует честную позицию по поводу принадлежности Крыма к России, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Президент Трамп демонстрирует честную позицию в отношении российского статуса Крыма, называя вещи своими именами, без политических суеверий», — сказал парламентарий, слова которого приводит РИА Новости.
По словам Шеремета, оценки, которые даёт глава Белого дома в рамках этой темы, объективны и непредвзяты. Депутат также обратил внимание, что Трамп при этом не был в Крыму и он в полной мере не понимает ментальность жителей полуострова.
«Крымчане всегда стремились вернуться на свою историческую родину, в Россию. Их любовь к России невозможно ничем купить или измерить. Крым — это не только русская земля, но и русский дух», — подчеркнул он.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине невозможно, как и принятие киевского режима в НАТО. Полуостров воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума, по итогам которого в регионе за это проголосовали более 95 процентов избирателей.