Вэнс: Путин очень рассудителен и заботится об интересах России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным, отметив его рассудительность и сдержанный тон. По словам политика, российский лидер в разговорах проявляет осторожность и сосредоточенность на интересах своей страны.
Вэнс уточнил, что несколько раз говорил с Путиным по телефону и был удивлён тем, насколько мягко тот выражает свои мысли. Он подчеркнул, что глава российского государства всегда отстаивает интересы России в том виде, в каком их понимает.
Кроме того, американский вице-президент отметил уважительное отношение Путина к Дональду Трампу. По его мнению, это объясняется тем, что сам Трамп уделяет приоритетное внимание защите интересов американского народа.
Ранее сообщалось, что администрация президента США продолжает вести переговоры с представителями России и Украины о возможности организации двусторонней встречи, целью которой является прекращение конфликта на Украине.