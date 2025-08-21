Спецпосланник Трампа допустил ошибки в переговорах с Россией, по данным Foreign Policy

Специальный посланник бывшего президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф совершал серьёзные ошибки во время переговоров с Россией, сообщает американское издание Foreign Policy, которое охарактеризовало чиновника как «ходячую катастрофу».
По информации журнала, после последней встречи с президентом Владимиром Путиным Уиткофф неверно понял переданное российской стороной послание. Издание подчёркивает, что подобные промахи неудивительны, поскольку спецпосланник не привлекает к своим встречам экспертов из Госдепартамента и Совета национальной безопасности США.
В статье также отмечается, что Уиткофф ранее критиковался за незнание названий регионов, связанных с процессом мирного урегулирования.
16 августа телеканал NBC со ссылкой на двух бывших американских чиновников сообщил, что из-за неопытности Уиткоффа в высокоуровневой дипломатии после переговоров с Путиным в начале августа он ошибочно счёл, что Россия предложила мирный вывод войск из Херсонской и Запорожской областей. На самом деле Москва требовала вывода украинских военных из этих территорий.