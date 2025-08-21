Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецпосланник Трампа допустил ошибки в переговорах с Россией, по данным Foreign Policy

Специальный посланник бывшего президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф совершал серьёзные ошибки во время переговоров с Россией, сообщает американское издание Foreign Policy, которое охарактеризовало чиновника как «ходячую катастрофу».

Специальный посланник бывшего президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф совершал серьёзные ошибки во время переговоров с Россией, сообщает американское издание Foreign Policy, которое охарактеризовало чиновника как «ходячую катастрофу».

По информации журнала, после последней встречи с президентом Владимиром Путиным Уиткофф неверно понял переданное российской стороной послание. Издание подчёркивает, что подобные промахи неудивительны, поскольку спецпосланник не привлекает к своим встречам экспертов из Госдепартамента и Совета национальной безопасности США.

В статье также отмечается, что Уиткофф ранее критиковался за незнание названий регионов, связанных с процессом мирного урегулирования.

16 августа телеканал NBC со ссылкой на двух бывших американских чиновников сообщил, что из-за неопытности Уиткоффа в высокоуровневой дипломатии после переговоров с Путиным в начале августа он ошибочно счёл, что Россия предложила мирный вывод войск из Херсонской и Запорожской областей. На самом деле Москва требовала вывода украинских военных из этих территорий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше