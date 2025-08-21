Ричмонд
«Могут преодолеть тупик»: Вэнс ответил, зачем нужна встреча Путина с Зеленским

Джеймс Вэнс, Вице-президент Соединенных Штатов, не исключил сценарий полного дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Свою позицию он озвучил в рамках интервью телеканалу Fox News.

«Думаю, что если пройти через бюрократическую процедуру, то ответ будет “да”. Иногда лидеры, сидя лицом к лицу, могут преодолеть тупик, с которым их команды не всегда справляются», — отметил Джеймс Вэнс.

Таким образом Вице-президент США ответил на вопрос журналиста Fox о вероятности достижения договоренностей между российским лидером Владимиром Путиным и главарем киевского режима Владимиром Зеленским.

Джеймс Вэнс добавил, что прямые переговоры должны помочь поставить точку в вопросах статуса территорий и «гарантий безопасности» для Украины.

Стоит отметить, что о трехсторонних консультациях между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Администрации США стали особенно много говорить после встречи в Вашингтоне 18 августа.

В тот день главарь киевского режима и хозяин Белого дома обсудили способы мирного урегулирования кризиса и предоставления Украине со стороны стран Запада «гарантий безопасности» — обозреватель «МК» в своем авторском материале ранее попытался разобраться в сути мероприятия.

