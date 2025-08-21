Ричмонд
Рубио встретится с европейцами для обсуждения гарантий безопасности Киеву

Советники по национальной безопасности из Европы и Украины встретятся с госсекретарём США Марко Рубио 21 августа. Они обсудят гарантии безопасности для Киева. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на источники.

Источник: Life.ru

Рубио планирует провести дипломатические переговоры с представителями Украины и соседних европейских стран. Чиновники отмечают, что встреча поможет определить формы обеспечиваемых гарантий безопасности.

Согласно публикации, США могут предложить воздушную поддержку для европейских операций, помощь в разведке и размещение сил в Чёрном море. Газета уточняет, что также обсудят юридические обязательства. В том числе рассмотрят, нужно ли одобрение Конгрессом США.

Напомним, президент США Дональд Трамп назначил вице-президента Джей Ди Вэнса, государственного секретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа координаторами со стороны Вашингтона для взаимодействия с Россией и Украиной. Они же присутствовали на встрече Зеленского и Трампа.

