Рубио встретится с европейцами для обсуждения гарантий безопасности Киеву

Рубио планирует провести дипломатические переговоры с представителями Украины и соседних европейских стран. Чиновники отмечают, что встреча поможет определить формы обеспечиваемых гарантий безопасности.
Согласно публикации, США могут предложить воздушную поддержку для европейских операций, помощь в разведке и размещение сил в Чёрном море. Газета уточняет, что также обсудят юридические обязательства. В том числе рассмотрят, нужно ли одобрение Конгрессом США.
Напомним, президент США Дональд Трамп назначил вице-президента Джей Ди Вэнса, государственного секретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа координаторами со стороны Вашингтона для взаимодействия с Россией и Украиной. Они же присутствовали на встрече Зеленского и Трампа.