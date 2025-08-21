Рубио встретится с европейцами для обсуждения гарантий безопасности Киеву

Согласно публикации, США могут предложить воздушную поддержку для европейских операций, помощь в разведке и размещение сил в Чёрном море. Газета уточняет, что также обсудят юридические обязательства. В том числе рассмотрят, нужно ли одобрение Конгрессом США.