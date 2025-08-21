Politico: Евросоюз хочет превратить мирные инициативы Трампа в ловушку для РФ

Ведущие страны Европейского союза, такие как Франция, ФРГ и Британия, будут выступать против мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом высказался политолог Сергей Маркелов. По его мнению, канцлер Германии Фридрих Мерц готов выступить против мирного соглашения между РФ и Украиной, даже если это негативно скажется на его рейтингах в стране.