Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Евросоюз хочет превратить мирные инициативы Трампа в ловушку для РФ

Европейские политики не верят в успех мирного плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине, но продолжают на словах поддерживать его, заманивая главу Белого дома в ловушку. Об этом написало издание Politico, ссылаясь на высокопоставленных дипломатов.

Европейские политики не верят в успех мирного плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине, но продолжают на словах поддерживать его, заманивая главу Белого дома в ловушку. Об этом написало издание Politico, ссылаясь на высокопоставленных дипломатов.

— Их план состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что президент России Владимир Путин не настроен прекратить конфликт, — сказано в статье.

Европейские лидеры выбрали стратегию похвалы и лести по отношению к главе США в надежде, что рано или поздно он займет их сторону.

Один из дипломатов рассказал, что европейцы поддерживают посреднические усилия Штатов по урегулированию конфликта не из-за их эффективности, а чтобы проверить серьезность намерений РФ, передает РИА Новости.

Ведущие страны Европейского союза, такие как Франция, ФРГ и Британия, будут выступать против мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом высказался политолог Сергей Маркелов. По его мнению, канцлер Германии Фридрих Мерц готов выступить против мирного соглашения между РФ и Украиной, даже если это негативно скажется на его рейтингах в стране.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше