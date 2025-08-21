Европейские политики не верят в успех мирного плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине, но продолжают на словах поддерживать его, заманивая главу Белого дома в ловушку. Об этом написало издание Politico, ссылаясь на высокопоставленных дипломатов.
— Их план состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что президент России Владимир Путин не настроен прекратить конфликт, — сказано в статье.
Европейские лидеры выбрали стратегию похвалы и лести по отношению к главе США в надежде, что рано или поздно он займет их сторону.
Один из дипломатов рассказал, что европейцы поддерживают посреднические усилия Штатов по урегулированию конфликта не из-за их эффективности, а чтобы проверить серьезность намерений РФ, передает РИА Новости.
Ведущие страны Европейского союза, такие как Франция, ФРГ и Британия, будут выступать против мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом высказался политолог Сергей Маркелов. По его мнению, канцлер Германии Фридрих Мерц готов выступить против мирного соглашения между РФ и Украиной, даже если это негативно скажется на его рейтингах в стране.