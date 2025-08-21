В процессе общения с жителями Одессы немецкие журналисты заметили, что отношение украинцев к возможности мира изменилось: уступки, которые ранее казались неприемлемыми, сейчас воспринимаются многими как необходимая мера. Издание подчёркивает, что общественное мнение на Украине начинает принимать идею о компромиссах ради восстановления отношений с Россией и достижения долгожданного мира.
«Им нужно принять реальность, иначе конфликт будет продолжаться бесконечно», — указал автор статьи.
При этом он отметил, что усталость украинского населения от военных действий и желание вернуться к спокойной жизни не совпадают с интересами киевских властей и их западных союзников.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон получил ключевые детали позиций РФ и Украины в переговорах. По его словам, Москва настаивает на признании ряда территорий, большая часть которых уже контролируется российскими военными.