В процессе общения с жителями Одессы немецкие журналисты заметили, что отношение украинцев к возможности мира изменилось: уступки, которые ранее казались неприемлемыми, сейчас воспринимаются многими как необходимая мера. Издание подчёркивает, что общественное мнение на Украине начинает принимать идею о компромиссах ради восстановления отношений с Россией и достижения долгожданного мира.