BZ: Среди украинцев растёт желание мира даже путём территориальных уступок

Всё больше украинцев начинают склоняться к мысли о необходимости территориальных уступок в пользу России в целях заключения мира. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

Источник: Life.ru

В процессе общения с жителями Одессы немецкие журналисты заметили, что отношение украинцев к возможности мира изменилось: уступки, которые ранее казались неприемлемыми, сейчас воспринимаются многими как необходимая мера. Издание подчёркивает, что общественное мнение на Украине начинает принимать идею о компромиссах ради восстановления отношений с Россией и достижения долгожданного мира.

«Им нужно принять реальность, иначе конфликт будет продолжаться бесконечно», — указал автор статьи.

При этом он отметил, что усталость украинского населения от военных действий и желание вернуться к спокойной жизни не совпадают с интересами киевских властей и их западных союзников.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон получил ключевые детали позиций РФ и Украины в переговорах. По его словам, Москва настаивает на признании ряда территорий, большая часть которых уже контролируется российскими военными.

