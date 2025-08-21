Вэнс рассказал, когда США возьмут обязательства по гарантиям Украине

Напомним, 20 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждение без России гарантий безопасности для Украины — это путь в никуда. Он отметил, что Москва согласна с тем, чтобы эти гарантии обеспечивались на равной основе с участием Китая, США, Британии и Франции. Глава МИД подчеркнул, что при этом РФ не возражает, что такие гарантии должна будет обеспечивать и Россия.