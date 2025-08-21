Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс рассказал, когда США возьмут обязательства по гарантиям Украине

Вэнс отметил, что странам Европы придётся взять на себя «львиную долю» будущих гарантий безопасности для Украины.

Источник: Аргументы и факты

Вашингтон не будет брать на себя обязательств по гарантиями безопасности для Украины, пока американская сторона не поймёт, что требуется для мирного урегулирования конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Соединённые Штаты открыты для диалога, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для прекращения в первую очередь», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Политик отметил, что «львиную долю» будущих гарантий придётся взять на себя европейским странам, поскольку, по его словам, «это их безопасность». Вэнс также уточнил, что работа США и союзников по этому направлению продолжается.

«Украина хочет гарантий безопасности. Мы работаем над ними, но пока не все выработали», — добавил вице-президент.

Напомним, 20 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждение без России гарантий безопасности для Украины — это путь в никуда. Он отметил, что Москва согласна с тем, чтобы эти гарантии обеспечивались на равной основе с участием Китая, США, Британии и Франции. Глава МИД подчеркнул, что при этом РФ не возражает, что такие гарантии должна будет обеспечивать и Россия.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше