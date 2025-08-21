Вэнс рассказал, когда США возьмут обязательства по гарантиям Украине

Вашингтон не будет брать на себя обязательств по гарантиями безопасности для Украины, пока американская сторона не поймёт, что требуется для мирного урегулирования конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Соединённые Штаты открыты для диалога, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для прекращения в первую очередь», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Политик отметил, что «львиную долю» будущих гарантий придётся взять на себя европейским странам, поскольку, по его словам, «это их безопасность». Вэнс также уточнил, что работа США и союзников по этому направлению продолжается.
«Украина хочет гарантий безопасности. Мы работаем над ними, но пока не все выработали», — добавил вице-президент.
Напомним, 20 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждение без России гарантий безопасности для Украины — это путь в никуда. Он отметил, что Москва согласна с тем, чтобы эти гарантии обеспечивались на равной основе с участием Китая, США, Британии и Франции. Глава МИД подчеркнул, что при этом РФ не возражает, что такие гарантии должна будет обеспечивать и Россия.