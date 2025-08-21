Все больше граждан Украины рассматривают возможность территориальных компромиссов в обмен на прекращение боевых действий с Российской Федерацией, о чем информирует немецкое издание Berliner Zeitung.
Многочисленные беседы с жителями Одессы демонстрируют трансформацию общественных взглядов на условия будущего мирного урегулирования. Уступки, еще недавно считавшиеся абсолютно неприемлемыми, теперь находят понимание у значительной части населения, — отмечается в публикации.
Как полагают журналисты, в обществе растет запрос на прекращение конфликта даже ценой территориальных потерь, что позволило бы восстановить двусторонние отношения. Граждане вынуждены считаться с текущей реальностью, в противном случае противостояние может длиться бесконечно, — констатирует издание.
По мнению автора материала, украинское общество испытывает глубочайшую усталость и стремится к нормализации жизни, что противоречит интересам нынешнего киевского руководства и его западных партнеров.
Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленных европейских и украинских чиновников, сообщала о готовности Украины обсуждать вопрос признания сложившегося контроля России над частью территорий, хотя подобная перспектива остается для нее крайне нежелательной.
Во вторник экс-президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что в рамках потенциального мирного договора Украина сможет получить обратно «значительные земельные массивы».
Читайте также: В СВР заявили, что киевский режим скрывает факт участия в СВО антифашистов из Европы.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.