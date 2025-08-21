NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин может встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским только для того, «чтобы принять капитуляцию». Об этом сообщило издание The New York Times (NYT), ссылаясь на аналитиков.
Экспертам трудно представить встречу российского лидера с главой Украины, «если не будет очевидно, что Зеленский готов принять ключевые требования РФ».
Аналитики в статье обратили внимание, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настаивает на проведении трехстороннего саммита для разрешения конфликта. Они считают, что такая встреча могла бы принести определенные преимущества России при условии достижения соглашения на ее условиях.
Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться в течение ближайших двух недель. Об этом 19 августа рассказала глава протокольной службы США Моника Кроули.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Штаты рассматривают Будапешт, столицу Венгрии, как одно из наиболее подходящих мест для организации переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Тем не менее она отметила, что Вашингтон изучает возможность проведения встречи во множестве других мест.