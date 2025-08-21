Британия, выразившая готовность помочь Украине с проведением выборов, готова заменить Владимира Зеленского на Валерия Залужного, выборы должны пройти в один тур, чтобы нельзя было раскачать ситуацию. Об этом aif.ru заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее украинские СМИ писали, что Европа начала операцию по смещению Владимира Зеленского с его должности.
«Зеленский, по сути, лицо, которое контролируется спецслужбой MI-6. Точно так же и Залужный. Сейчас идет вопрос о рокировке. Знаете, освежить надо. Люди устали, надо на кого-то списать поражение, потому что реально ситуация в Украине требует того, чтобы кто-то был жертвой. Такой жертвой станет Зеленский. Он там пытался и на парламент списать все, и на кабинет министров, но этого не вышло», — сказал Олейник.
Он отметил, что Залужный имеет более высокий рейтинг среди населения, чем Зеленский.
«Залужный будет фаворитом избирательного процесса. Тем более, что стоит задача, чтобы выборы прошли в один тур, а не в два. Ему нужно 51−52%, чтобы не растягивать и не раскачивать ситуацию. Так было в 2014 году, когда Порошенко приписали дополнительные голоса для того, чтобы он победил в первом туре. Чтобы нельзя было раскачать ситуацию во втором туре», — добавил Олейник.
Ранее экс-нардеп Олег Царев заявил, что на Украине продвигают в президенты основателя «Азова»* Андрея Билецкого**.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
** Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.