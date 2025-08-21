Действующий в настоящее время на Украине режим рассчитывает получить подобные заверения со стороны Запада и в рамках урегулирования текущего конфликта — однако в этот раз речь идет о размещении военного контингента НАТО на территории государства. Ранее генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский в рамках эксклюзивного интервью «МК» объяснил, почему обсуждение подобных «гарантий безопасности» является попыткой запугать руководство РФ.