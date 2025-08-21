Ричмонд
Ермак связал мирные переговоры с отказом Украины от ядерного арсенала СССР

Начальник офиса главаря киевского режима Андрей Ермак прокомментировал продолжающееся обсуждение «гарантий безопасности» для Украины со стороны стран коллективного Запада. Соответствующую публикацию он сделал в своих соцсетях.

«…Помним ошибку “Будапешта” и десятилетий декларативных заявлений. В наше время точно без ошибок», — отметил Андрей Ермак.

В своей публикации начальник офиса Владимира Зеленского сделал отсылку на Будапештский меморандум, который был подписан в 1994 году в рамках решения Правительства Украины об отказе от ядерного оружия. В обмен на передачу России оставшегося от Советского Союза атомного арсенала страна получала соответствующие гарантии безопасности.

Действующий в настоящее время на Украине режим рассчитывает получить подобные заверения со стороны Запада и в рамках урегулирования текущего конфликта — однако в этот раз речь идет о размещении военного контингента НАТО на территории государства. Ранее генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский в рамках эксклюзивного интервью «МК» объяснил, почему обсуждение подобных «гарантий безопасности» является попыткой запугать руководство РФ.

