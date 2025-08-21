Ричмонд
Дизайнер Шишкин назвал коллекцию кепок Трампа немодной и созданной в спешке

По словам дизайнера, сейчас в моде совсем другие фасоны кепок.

Источник: Аргументы и факты

Коллекция кепок президента США Дональда Трампа, которую он показал Владимиру Зеленскому и французскому лидеру Эммануэлю Макрону в Белом доме, выглядит не модно и больше похожа на обычный пиар-ход. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил дизайнер Дмитрий Шишкин.

«Форма кепки — не модная, она очень консервативная. Сейчас в моде совсем другие фасоны. Качество вышивки тоже очень подозрительное, что говорит о том, что они обратились в первую попавшуюся компанию, которая им просто по готовой кепке выполнила вышивку. Легко можно отличить, когда изделие делали под заказ с нуля, и изделие, когда просто взяли типовую форму и нанесли вышивку по уже готовому материалу. Это, скорее всего, был пиар-ход. Быстро отработали, быстро сделали полочку с этими типовыми кепками и никаким там коллекционным сбором не пахнет», — сказал собеседник издания.

Шишкин также добавил, что у американского лидера было много политических слоганов, однако для своей коллекции он выбрал всего два-три. Кроме того, дизайнер обратил внимание на цветовую гамму кепок.

«Плюс за последние полгода Трамп выкидывал очень много политических слоганов, а там только два или три самых базовых. Это также говорит о том, что это не коллекция, которая вдолгую собирается, а та, что сделали за неделю. А если уже совсем докапываться, то американский флаг имеет белый, красный и синий цвета. У Трампа же доминирует белый и красный, а третий — черный, хотя логичнее было бы тогда использовать темно-синий», — отметил он.

Ранее Трамп показал Зеленскому и Макрону свою коллекцию кепок во время встречи в Белом доме 18 августа. Уточнялось, что на них были надписи «Американский залив», «Еще четыре года», «Трамп был во всем прав», а также «Трамп 2028».

18 августа в Белом доме прошли переговоры между Трампом и Зеленским с участием лидеров европейских стран, в том числе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Основной целью встречи стала выработка согласованной позиции по урегулированию конфликта на Украине.

