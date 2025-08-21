«Повелитель бедствий»: В США раскритиковали Уиткоффа после переговоров с Путиным

В публикации утверждается, что Уиткофф демонстрировал недостаточное знание географических и политических реалий, включая названия украинских областей, судьбу которых он «должен определять». При этом в Белом доме опровергали наличие недопонимания со стороны спецпосланника.
Ранее Уиткофф заявлял о готовности российской стороны к компромиссу по украинскому вопросу практически сразу после начала переговоров на Аляске. Кроме того, он упоминал «множество предвестников» возможности заключения всеобъемлющего мирного договора.