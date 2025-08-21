Олейник: Зеленский сбежит в Израиль или Британию после выборов на Украине

«На Украине уже говорят, что Зеленский самый большой коррупционер. Депутат Дубинский называет цифру в 40−50 млрд долларов. Если это неправда, то они должны были как-то реагировать. Но власти молчат. Зеленский говорил, что 43 тысячи солдат погибли в зоне СВО, а там больше миллиона может быть погибших и раненых. Это ему приговор. Во-вторых, его будет преследовать не только государство, но и его подельники. Неужели Коломойский* простит, что он сделал его президентом, а тот в благодарность посадил его в тюрьму? Поэтому ему надо бежать», — сказал Олейник.