Олейник: Зеленский сбежит в Израиль или Британию после выборов на Украине

Владимир Зеленский сбежит в Великобританию или Израиль после выборов на Украине, так как оставаться в стране ему опасно. Об этом aif.ru заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
«На Украине уже говорят, что Зеленский самый большой коррупционер. Депутат Дубинский называет цифру в 40−50 млрд долларов. Если это неправда, то они должны были как-то реагировать. Но власти молчат. Зеленский говорил, что 43 тысячи солдат погибли в зоне СВО, а там больше миллиона может быть погибших и раненых. Это ему приговор. Во-вторых, его будет преследовать не только государство, но и его подельники. Неужели Коломойский* простит, что он сделал его президентом, а тот в благодарность посадил его в тюрьму? Поэтому ему надо бежать», — сказал Олейник.
По словам экс-нардепа, у Зеленского есть два варианта, куда бежать.
«Для него будут комфортными две страны по безопасности. Первая — Израиль. Его родители там проживают, но там война. Вторая страна — Великобритания. Поэтому он с королем встречается как подданный. Я не исключаю, что у него есть паспорт Великобритании. Лондон после выборов гарантирует Зеленскому личную безопасность, безопасность семьи и имущества», — добавил собеседник aif.ru.
Ранее украинские СМИ писали, что Европа начала операцию по смещению Владимира Зеленского с его должности.
Журналистка Кэти Ливингстон сообщила, что Валерий Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.