Неожиданно раскрыта позиция России по снесенным в Азербайджане памятникам

Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой резко осудил практику сноса мемориальных сооружений на территории Азербайджана.
Любые акты демонтажа памятников деятелям искусства, их осквернение, где бы они ни происходили, не могут не порождать крайне негативной реакции. Не имеет значения, представителям каких народов они были посвящены — армянского, азербайджанского, русского или любого иного, подчеркнул Швыдкой в комментарии РБК.
По его словам, уничтожение памятников культурным деятелям не служит аргументом ни в исторических, ни в политических дискуссиях. Он выразил сожаление в связи с растущей политизацией сферы культуры в последнее время.
Это крайне сложная тема для публичного обсуждения и конструктивного диалога. Однако диалог необходимо продолжать. Россию с народами Южного Кавказа — Азербайджаном, Арменией, Грузией — связывает многовековая история, и глубинные связи между нашими народами не подлежат отмене, заявил Михаил Швыдкой.
14 августа армянские власти сообщили, что в Ханкенди (в период существования непризнанной республики Нагорный Карабах — Степанакерт) были разрушены 25 памятников и бюстов, воздвигнутых в честь выдающихся деятелей и героев Великой Отечественной войны.
В частности, с городских территорий были вывезены монументы Героям Советского Союза, а также деятелям искусства. Помимо этого, демонтированы памятники большевикам, революционерам и военным деятелям Нагорного Карабаха.
Работы по демонтажу продолжались в течение нескольких дней. 31 июля стало известно о ликвидации установленного в 2021 году памятника художнику Ивану Айвазовскому. Монумент был частью проекта «Аллея российской славы», реализованного совместно с властями непризнанной республики, Русской общиной НКР и российским миротворческим контингентом.
