Вэнс: европейские лидеры не знали о планах Трампа позвонить Путину

Вэнс рассказал, что Трамп решил позвонить Путину 18 августа, чтобы обсудить с ним встречу с лидерами Европы.

Источник: Аргументы и факты

Европейские лидеры на встрече в Вашингтоне с главой Белого дома Дональдом Трампом не были осведомлены о планах американского лидера провести телефонный разговор Владимиру Путину, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Их беседа состоялась во время перерыва между переговорами Трампа с политиками из Европы.

«Мы находились в восточном крыле Белого дома, и президент говорит: “Знаете, у нас была довольно хорошая встреча. Я позвоню Владимиру Путину, посмотрим, что он скажет”», — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, переговоры Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими политиками прошли 18 августа. Помимо главы киевского режима, в Вашингтон приезжали лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, руководитель правительства Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Британии Кир Стармер, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

После общения Путина и Трампа помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что разговор состоялся по инициативе американской стороны и продолжался примерно 40 минут.

