Внука Зюганова назначили замминистра экономразвития Ростовской области

Михаил Зюганов, внук председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, назначен заместителем министра экономического развития Ростовской области. Об этом сообщают в правительстве региона.

31-летний внук Зюганова будет отвечать за нацпроекты в Ростовской области.

«Михаил Зюганов на посту министра экономического развития Ростовской области будет курировать вопросы реализации нацпроектов, а также отвечать за взаимодействие с высшими органами исполнительной и законодательной власти. Выбор в пользу Зюганова обусловлен его управленческими компетенциями», — заявили газете «Коммерсант» в правительстве региона.

На сайте правительства Ростовской области указано, что 31-летний Михаил Зюганов занял новую должность 19 августа. Контракт с ним заключен сроком на один год, предусмотрен испытательный период в три месяца. В правительстве области подчеркнули, что вакансия заместителя министра была создана специально для решения задач, связанных с реализацией федеральных программ и развитием межведомственных коммуникаций.

Ранее Геннадий Зюганов был избран председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Соответствующее решение принято на девятнадцатом отчетно-выборном съезде политического объединения.

