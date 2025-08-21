Внука Зюганова назначили замминистра экономразвития Ростовской области

На сайте правительства Ростовской области указано, что 31-летний Михаил Зюганов занял новую должность 19 августа. Контракт с ним заключен сроком на один год, предусмотрен испытательный период в три месяца. В правительстве области подчеркнули, что вакансия заместителя министра была создана специально для решения задач, связанных с реализацией федеральных программ и развитием межведомственных коммуникаций.