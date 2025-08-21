Сенатор Джабаров оценил возможность саммита РФ — США — Украина в Венгрии

Венгрия была хорошим вариантом для переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в начале года, но не сейчас. Об этом aif.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя возможность трехстороннего саммита в Будапеште.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент допустил вероятность проведения трёхстороннего саммита между Россией, США и Украиной в столице Венгрии.
«Ещё в начале этого года Венгрия была достаточно реалистичным вариантом как место встречи нашего Президента и Трампа. Виктор Орбан в прекрасных отношениях с Трампом, и в хороших — с Владимиром Путиным. Но главное здесь было — обеспечить безопасность обоих лидеров. В том числе и по этому критерию в качестве места переговоров выбрали Аляску. То же касается и встречи с Зеленским. Да, Виктор Орбан рассматривается нами как политик, который адекватно смотрит на украинский конфликт. Но путь в Венгрию лежит через страны НАТО. И мы знаем, что киевский режим работает против своих соседей — ведётся агентурная разведка, подрывная деятельность. Недавно был случай с выдворением шпионов, действовавших через украинское диппредставительство в Венгрии», — сказал Джабаров.
Ранее сенатор Андрей Климов допустил, что встреча Путина с Зеленским может пройти в ОАЭ или в одной из стран СНГ.